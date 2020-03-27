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В Туле полиция разыскивает «шоколадного мошенника»
Он обманул туляка на 46 тысяч рублей.
Жертвой мошенника стал 56-летний житель областной столицы. Злоумышленник предложил мужчине купить редкие золотые монеты. При этом он вёл разговор так убедительно, что туляк согласился.
Туляк передал продавцу 46 тысяч рублей, а взамен получил четыре монеты. Только позднее, при внимательном рассмотрении, мужчина увидел, что держит в руках шоколадные монетки, а не золотые. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.
В УМВД России по Туле разыскивают злоумышленника и пытаются установить его местонахождение.
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