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«Нет, ***, не слышал!», или История неудачного телефонного «развода»
Корреспонденту Myslo позвонил классический «разводила», который представился сотрудником банка. И вот что из этого вышло.
Недавно мне, корреспонденту Myslo Сергею Старикову, позвонили с московского номера. Собеседник обратился ко мне по имени-отчеству, представился Никитой, сказал что он сотрудник банка и звонит «касаемо кредитной карты».
«Сориентируйте, пожалуйста, в какое отделение направить карту. Она готова», — вежливо попросил Никита.
Никакую карту я не заказывал, о чем Никите и сообщил. Тот уточнил, не могли ли ее заказать мои родственники и не оставлял ли я свои паспортные данные в интернете. Получив отрицательные ответы, мужчина объявил, что паспортные данные все-таки скомпрометированы и информацию об этом он передаст специалистам, которые проведут диагностику.
Что будут диагностировать — паспорт, интернет или родственников, Никита не уточнил.
А еще он пообещал, что эти самые специалисты свяжутся со мной, и велел ждать СМС об аннулировании заявки на карту.
После этого он снова попросил сориентировать его, чтобы не было утечки конфиденциальной информации, – мужчине нужно было узнать, услугами каких банков я пользуюсь. Услышав отказ, Никита пообещал отправить – дословно – «данную информацию специалистам банка, которые проведут диагностику и отправят ее специалистам банка, чтобы они провели диагностику внутри банковской структуры». Не пытайтесь понять цитату — видимо, на этом месте его немного замкнуло и он уже сам запутался, кто, кому и что отправит и что при этом будут диагностировать…
Никита снова потерялся и опять попросил его сориентировать. Теперь — куда отправить запрос на обработку банковских данных. Услышав третий отказ, Никита обиделся и начал обзываться… (слушать до конца).
Конечно же, это звонил мошенник. Скорее всего, его либо интересовал номер карты, чтобы попытаться сразу «развести» собеседника на деньги, либо он хотел выяснить, в каких банках я обслуживаюсь, чтобы потом использовать эту информацию для дальнейшего «развода».
Уважаемые пользователи Myslo! Проявляйте максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.
Но заодно потом и не обижайтесь)))...
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