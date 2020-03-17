«Нет, ***, не слышал!», или История неудачного телефонного «развода»

Недавно мне, корреспонденту Myslo Сергею Старикову, позвонили с московского номера. Собеседник обратился ко мне по имени-отчеству, представился Никитой, сказал что он сотрудник банка и звонит «касаемо кредитной карты».

«Сориентируйте, пожалуйста, в какое отделение направить карту. Она готова», — вежливо попросил Никита.

Никакую карту я не заказывал, о чем Никите и сообщил. Тот уточнил, не могли ли ее заказать мои родственники и не оставлял ли я свои паспортные данные в интернете. Получив отрицательные ответы, мужчина объявил, что паспортные данные все-таки скомпрометированы и информацию об этом он передаст специалистам, которые проведут диагностику.

Что будут диагностировать — паспорт, интернет или родственников, Никита не уточнил.

А еще он пообещал, что эти самые специалисты свяжутся со мной, и велел ждать СМС об аннулировании заявки на карту.

После этого он снова попросил сориентировать его, чтобы не было утечки конфиденциальной информации, – мужчине нужно было узнать, услугами каких банков я пользуюсь. Услышав отказ, Никита пообещал отправить – дословно – «данную информацию специалистам банка, которые проведут диагностику и отправят ее специалистам банка, чтобы они провели диагностику внутри банковской структуры». Не пытайтесь понять цитату — видимо, на этом месте его немного замкнуло и он уже сам запутался, кто, кому и что отправит и что при этом будут диагностировать…

Никита снова потерялся и опять попросил его сориентировать. Теперь — куда отправить запрос на обработку банковских данных. Услышав третий отказ, Никита обиделся и начал обзываться… (слушать до конца).