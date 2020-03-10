Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 марта

Во вторник работы пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 64,

ул. Пролетарская, 7, 37-69 (нечётн.), 24, 26, 39-а, 22-г,

ул. Плеханова, 1-46, 45-а,

ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),

ул. Осташева, 58,

ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 23, 25,

ул. Р. Зорге, 1-14, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24,

ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),

ул. Кольцова, 1-31,

ул. Н. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,

ул. Короткая, 1-а, 1-7,

ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),

ул. Болдина, 11,

пер. Стандартный, 2-13,

ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,

ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,

1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),

2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),

3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),

4-й пр-д, 32-42 (чётн.),

ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),

п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),

1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),

2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,

3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,

4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),

5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,

ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,

4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,

3-й Полюсный пр-д, 1-20,

2-й Клинской пр-д,

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,

ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),

ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 56, 58,

пр-д Рвовский,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а.