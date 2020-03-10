новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 марта

Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

Во вторник работы пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 64,
  • ул. Пролетарская, 7, 37-69 (нечётн.), 24, 26, 39-а, 22-г,
  • ул. Плеханова, 1-46, 45-а,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
  • ул. Осташева, 58,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 23, 25,
  • ул. Р. Зорге, 1-14, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24,
  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),
  • ул. Кольцова, 1-31,
  • ул. Н. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 11,
  • пер. Стандартный, 2-13,
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,
  • 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 2-й Клинской пр-д,
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • пр-д Рвовский,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:54 +4
Другие статьи по темам
Событие
где отключат светгде в Туле отключат светотключение электроэнергииплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Турция заявила об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии
Турция заявила об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии
Жительница Суворова устроила пьяное ДТП и бросила пассажиров умирать
Жительница Суворова устроила пьяное ДТП и бросила пассажиров умирать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.