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В Туле посетитель кафе затеял драку с охранником
Изображение с сайта Pixabay.

В Туле посетитель кафе затеял драку с охранником

Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Накануне в одном из кафе в Пролетарском округе Тулы произошел конфликт между посетителем и охранником. Причиной стало замечание за вызывающее поведение пьяного клиента в заведении. Через некоторое время словесный «поединок» перерос в потасовку, после чего была нажата тревожная кнопка.
 
«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали зачинщика, им оказался 24-летний местный житель. Мужчина был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 116 УК РФ «Побои».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:20 +6
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