В Туле посетитель кафе затеял драку с охранником

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Накануне в одном из кафе в Пролетарском округе Тулы произошел конфликт между посетителем и охранником. Причиной стало замечание за вызывающее поведение пьяного клиента в заведении. Через некоторое время словесный «поединок» перерос в потасовку, после чего была нажата тревожная кнопка.

«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали зачинщика, им оказался 24-летний местный житель. Мужчина был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 116 УК РФ «Побои».