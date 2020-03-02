Фото предоставлено УГИБДД по Тульской области.
Момент ДТП в тульском Заречье попал на видео
Накануне произошло ДТП с участием автомобилей Citroen Jumper и Nissan X-Trail.
Момент аварии, которая случилась вечером 1 марта в Туле на пересечении улиц Октябрьской и М. Горького, попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, что столкновение автомобилей Nissan X-Trail и Citroen Jumper произошло, когда внедорожник поворачивал налево.
От удара фургон вылетел на тротуар и, к счастью, никого не задел.
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель Nissan.
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