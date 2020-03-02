Момент ДТП в тульском Заречье попал на видео

Фото предоставлено УГИБДД по Тульской области.

Накануне произошло ДТП с участием автомобилей Citroen Jumper и Nissan X-Trail.

Момент аварии, которая случилась вечером 1 марта в Туле на пересечении улиц Октябрьской и М. Горького, попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, что столкновение автомобилей Nissan X-Trail и Citroen Jumper произошло, когда внедорожник поворачивал налево.

От удара фургон вылетел на тротуар и, к счастью, никого не задел.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель Nissan.