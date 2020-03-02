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По каким адресам в марте тулякам отключат газ
Фото АО "Тулагоргаз".

По каким адресам в марте тулякам отключат газ

Публикуем список.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проверят герметичность газопроводов, а также проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим подача ресурса будет временно приостановлена.

адреса

2 марта

15.00−20.00 — ул. Машинистов, 1

10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 139, подъезд № 1
  • Промышленный проезд, 22, подъезды №№ 1, 2

3 марта

15.00−20.00 — ул. Смидович, № 1

10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, № 139, подъезд № 2
  • Промышленный проезд, 24

4 марта

15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезд № 1, 2

10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 139, подъезд № 3
  • Промышленный проезд, 28, подъезды № 1, 2

5 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 139, подъезд № 4
  • Промышленный проезд, 26, подъезды № 1, 2

15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезды №№ 3, 4

10 марта

15.00−20.00

  • пр. Ленина, 131
  • ул. Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 1, 2
  • ул. Маршала Жукова, 16

10.00 до 17.00

  • - ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 1
  • - ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 1

11 марта

15.00−20.00

  • ул. Н. Руднева, 65
  • Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 3, 4
  • ул. Макаренко, 12-а
  • ул. Макаренко, 4-а
  • ул. Маршала Жукова, 16

10.00 до 17.00

  • ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 2
  • ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 2
  • Металлургов 2-й проезд, 9а, подъезд № 1
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 1
  • Промышленный проезд, 34, подъезд № 1

12 марта

15.00−20.00 — ул. Макаренко, 8

10.00 до 17.00

  • ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 3
  • ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 3
  • 2-й проезд Металлургов, 9-а, подъезд № 2
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 2

13 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 4
  • ул. Калинина, 77, подъезд № 1
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 3
  • ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 1

15.00−20.00

  • ул. Маршала Жукова, 10-б
  • ул. Макаренко, 13

16 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 2
  • Промышленный проезд, 34, подъезд № 2

17 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Калинина, 77, подъезд № 2
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезды №№ 4, 5

18 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Калинина, 77, подъезд № 3
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 6
  • ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезды №№ 3, 4
  • Промышленный проезд, 34, подъезд № 3

19 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Калинина, 77, подъезд № 4
  • ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 7

23 марта

10.00 до 17.00

  • ул. Калинина, 77, подъезд № 5
  • ул. Демидовская, 56, корпус 3, подъезды №№ 1 — 3
  • Промышленный проезд, 34, подъезд № 4

24 марта

10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 77, подъезд № 6

25 марта

10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 5

30 марта

10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 6

 

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:40 −1
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