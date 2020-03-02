По каким адресам в марте тулякам отключат газ
Публикуем список.
В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проверят герметичность газопроводов, а также проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим подача ресурса будет временно приостановлена.
2 марта
15.00−20.00 — ул. Машинистов, 1
10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 1
- Промышленный проезд, 22, подъезды №№ 1, 2
3 марта
15.00−20.00 — ул. Смидович, № 1
10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, № 139, подъезд № 2
- Промышленный проезд, 24
4 марта
15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезд № 1, 2
10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 3
- Промышленный проезд, 28, подъезды № 1, 2
5 марта
10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 4
- Промышленный проезд, 26, подъезды № 1, 2
15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезды №№ 3, 4
10 марта
15.00−20.00
- пр. Ленина, 131
- ул. Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 1, 2
- ул. Маршала Жукова, 16
10.00 до 17.00
- - ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 1
- - ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 1
11 марта
15.00−20.00
- ул. Н. Руднева, 65
- Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 3, 4
- ул. Макаренко, 12-а
- ул. Макаренко, 4-а
- ул. Маршала Жукова, 16
10.00 до 17.00
- ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 2
- ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 2
- Металлургов 2-й проезд, 9а, подъезд № 1
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 1
- Промышленный проезд, 34, подъезд № 1
12 марта
15.00−20.00 — ул. Макаренко, 8
10.00 до 17.00
- ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 3
- ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 3
- 2-й проезд Металлургов, 9-а, подъезд № 2
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 2
13 марта
10.00 до 17.00
- ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 4
- ул. Калинина, 77, подъезд № 1
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 3
- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 1
15.00−20.00
- ул. Маршала Жукова, 10-б
- ул. Макаренко, 13
16 марта
10.00 до 17.00
- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 2
- Промышленный проезд, 34, подъезд № 2
17 марта
10.00 до 17.00
- ул. Калинина, 77, подъезд № 2
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезды №№ 4, 5
18 марта
10.00 до 17.00
- ул. Калинина, 77, подъезд № 3
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 6
- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезды №№ 3, 4
- Промышленный проезд, 34, подъезд № 3
19 марта
10.00 до 17.00
- ул. Калинина, 77, подъезд № 4
- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 7
23 марта
10.00 до 17.00
- ул. Калинина, 77, подъезд № 5
- ул. Демидовская, 56, корпус 3, подъезды №№ 1 — 3
- Промышленный проезд, 34, подъезд № 4
24 марта
10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 77, подъезд № 6
25 марта
10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 5
30 марта
10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 6
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.