По каким адресам в марте тулякам отключат газ

Фото АО "Тулагоргаз".

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проверят герметичность газопроводов, а также проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим подача ресурса будет временно приостановлена.

адреса

2 марта

15.00−20.00 — ул. Машинистов, 1

10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 139, подъезд № 1

Промышленный проезд, 22, подъезды №№ 1, 2

3 марта

15.00−20.00 — ул. Смидович, № 1

10.00 до 17.00

ул. Ложевая, № 139, подъезд № 2

Промышленный проезд, 24

4 марта

15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезд № 1, 2

10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 139, подъезд № 3

Промышленный проезд, 28, подъезды № 1, 2

5 марта

10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 139, подъезд № 4

Промышленный проезд, 26, подъезды № 1, 2

15.00−20.00 — ул. Свободы, 60, подъезды №№ 3, 4

10 марта

15.00−20.00

пр. Ленина, 131

ул. Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 1, 2

ул. Маршала Жукова, 16

10.00 до 17.00

- ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 1

- ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 1

11 марта

15.00−20.00

ул. Н. Руднева, 65

Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 3, 4

ул. Макаренко, 12-а

ул. Макаренко, 4-а

ул. Маршала Жукова, 16

10.00 до 17.00

ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 2

ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 2

Металлургов 2-й проезд, 9а, подъезд № 1

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 1

Промышленный проезд, 34, подъезд № 1

12 марта

15.00−20.00 — ул. Макаренко, 8

10.00 до 17.00

ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 3

ул. Кутузова, 114-а, подъезд № 3

2-й проезд Металлургов, 9-а, подъезд № 2

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 2

13 марта

10.00 до 17.00

ул. Щегловская Засека, 9, подъезд № 4

ул. Калинина, 77, подъезд № 1

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 3

ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 1

15.00−20.00

ул. Маршала Жукова, 10-б

ул. Макаренко, 13

16 марта

10.00 до 17.00

ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 2

Промышленный проезд, 34, подъезд № 2

17 марта

10.00 до 17.00

ул. Калинина, 77, подъезд № 2

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезды №№ 4, 5

18 марта

10.00 до 17.00

ул. Калинина, 77, подъезд № 3

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 6

ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезды №№ 3, 4

Промышленный проезд, 34, подъезд № 3

19 марта

10.00 до 17.00

ул. Калинина, 77, подъезд № 4

ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 7

23 марта

10.00 до 17.00

ул. Калинина, 77, подъезд № 5

ул. Демидовская, 56, корпус 3, подъезды №№ 1 — 3

Промышленный проезд, 34, подъезд № 4

24 марта

10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 77, подъезд № 6

25 марта

10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 5

30 марта

10.00 до 17.00 — Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 6

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.