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БК «Арсенал» обыграл «Иркут» в первом матче
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» обыграл «Иркут» в первом матче

Ответная игра состоится сегодня в 19.00.

БК «Арсенал» обыграл БК «Иркут» из Иркутска в первом матче. Игра состоялась накануне в Туле и завершилась со счетом 77:67 (20:24, 21:16, 18:7, 18:20).

Оружейники Павел Сизов и Артём Попов оформили по дабл-даблу из 19 очков и 12 подборов. Роман Казюлин, который, кстати, на днях вернулся в стан «Арсенала», отметился пятью очками.

После травмы вернулся на паркет Андрей Малышев. За пять минут игры он отметился двумя очками и успел насобирать четыре подбора, отлично при этом сыграв в защите.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», повторный матч состоится сегодня, 18 февраля, в 19.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:54 0
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