Как открыть и вести своё дело: в «Точке кипения» пройдут открытые лекции для будущих предпринимателей

Лекции пройдут в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Внимание! Количество мест ограничено.

18 февраля в Туле начнется бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт».

Открытые лекции состоятся в «Точке кипения» ТГПУ им. Л. Н. Толстого (Тула, пр. Ленина, 125, 4 корп., 2 этаж).

Темы занятий:

«Формула бизнеса. Основа основ» (18 февраля в 10.00).

«Маркетинг и упаковка бизнеса» (20 февраля в 10.00).

«Продажи и переговоры» (25 февраля в 10.00).

«Как привлечь ресурсы в бизнес. Защита проектов и награждение» (27 февраля в 10.00).

Участие в проекте бесплатное. По окончании обучения каждому участнику выдается сертификат о прохождении Школы бизнеса. Организатор — Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

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