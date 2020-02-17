Как открыть и вести своё дело: в «Точке кипения» пройдут открытые лекции для будущих предпринимателей
Лекции пройдут в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Внимание! Количество мест ограничено.
18 февраля в Туле начнется бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт».
Открытые лекции состоятся в «Точке кипения» ТГПУ им.
Темы занятий:
- «Формула бизнеса. Основа основ» (18 февраля в 10.00).
- «Маркетинг и упаковка бизнеса» (20 февраля в 10.00).
- «Продажи и переговоры» (25 февраля в 10.00).
- «Как привлечь ресурсы в бизнес. Защита проектов и награждение» (27 февраля в 10.00).
Участие в проекте бесплатное. По окончании обучения каждому участнику выдается сертификат о прохождении Школы бизнеса. Организатор — Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
Зарегистрируйтесь здесь, чтобы принять участие в проекте.
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