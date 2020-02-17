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Как открыть и вести своё дело: в «Точке кипения» пройдут открытые лекции для будущих предпринимателей

Как открыть и вести своё дело: в «Точке кипения» пройдут открытые лекции для будущих предпринимателей

Лекции пройдут в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Внимание! Количество мест ограничено.

18 февраля в Туле начнется бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт».

Открытые лекции состоятся в «Точке кипения» ТГПУ им. Л. Н. Толстого (Тула, пр. Ленина, 125, 4 корп., 2 этаж).

Темы занятий:

  • «Формула бизнеса. Основа основ» (18 февраля в 10.00).
  • «Маркетинг и упаковка бизнеса» (20 февраля в 10.00).
  • «Продажи и переговоры» (25 февраля в 10.00).
  • «Как привлечь ресурсы в бизнес. Защита проектов и награждение» (27 февраля в 10.00).

Участие в проекте бесплатное. По окончании обучения каждому участнику выдается сертификат о прохождении Школы бизнеса. Организатор — Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Зарегистрируйтесь здесь, чтобы принять участие в проекте.

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