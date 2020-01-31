Погода в Туле 1 февраля: мокрый снег, умеренный ветер и до +2

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачная погода.

Мокрый снег (до 1 мм за сутки), ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -6 до -1, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.