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Погода в Туле 1 февраля: мокрый снег, умеренный ветер и до +2

Погода в Туле 1 февраля: мокрый снег, умеренный ветер и до +2

Синоптики прогнозируют низкое давление, облачность и гололедицу.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачная погода.

Мокрый снег (до 1 мм за сутки), ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -6 до -1, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +6
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