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В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек

В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек

Автоавария произошла на трассе М-2 «Крым» в Туле.

Вечером 11 января, примерно на 189-м км автодороги М-2 «Крым» в Туле (между микрорайоном Северная Мыза и поселком Петровский) произошло ДТП с участием самосвала МАЗ и легковушек Opel и Hundai.

По предварительной информации, сначала следовавший в сторону Белгорода Opel столкнулся с ехавшим в попутном направлении самосвалом. После этого легковой автомобиль выехал со своей полосы и влетел во встречный Hundai.



В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу водитель Opel. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

Галерея
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 1
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 2
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 3
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 4
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 5
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 6
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 7
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 8
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 9
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 10
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 11
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 12
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 13
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 14
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 15
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 16
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 17
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 18
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 19
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 20
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 21
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 22
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 23
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 24
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 25
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 26
В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек, Фото: 27
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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