В ДТП с самосвалом и двумя легковушками пострадал один человек

Вечером 11 января, примерно на 189-м км автодороги М-2 «Крым» в Туле (между микрорайоном Северная Мыза и поселком Петровский) произошло ДТП с участием самосвала МАЗ и легковушек Opel и Hundai.



По предварительной информации, сначала следовавший в сторону Белгорода Opel столкнулся с ехавшим в попутном направлении самосвалом. После этого легковой автомобиль выехал со своей полосы и влетел во встречный Hundai.





В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу водитель Opel. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

