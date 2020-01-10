Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
На территории музея-заповедника «Куликово поле» задержаны охотники
Обстоятельства происшествия выясняются.
На территории музея-заповедника «Куликово поле» наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области задержал двоих мужчин, у которых при себе были охотничьи ружья.
Выяснилось, что ранее указанные мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Как сообщает пресс-служба ведомства, их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, по данному факту проводится проверка.
Отметим, что на территории музея-заповедника обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и др. Здесь установлен строгий запрет на охоту.
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