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На территории музея-заповедника «Куликово поле» задержаны охотники
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

На территории музея-заповедника «Куликово поле» задержаны охотники

Обстоятельства происшествия выясняются.

На территории музея-заповедника «Куликово поле» наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области задержал двоих мужчин, у которых при себе были охотничьи ружья.

Выяснилось, что ранее указанные мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Как сообщает пресс-служба ведомства, их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, по данному факту проводится проверка.

Отметим, что на территории музея-заповедника обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и др. Здесь установлен строгий запрет на охоту.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +3
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Росгвардияохотазапрещенная охотазадержаны охотники

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