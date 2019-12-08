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Житель Арсеньевского района украл из сарая мотоцикл «Урал» и три канистры с бензином
Возбуждено уголовное дело.
В Арсеньевском районе в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его сарая неизвестный украл мотоцикл «Урал» и три пятилитровых канистры с бензином. При этом вор пробрался в помещение, сняв с петель дверь постройки.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 22-летний молодой человек, проживающий неподалеку от этого сарая.
- В отделении полиции «Арсеньевское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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