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Боксеры из Тульской области успешно выступили на всероссийском турнире
Фото Федерации бокса Тульской области.

Боксеры из Тульской области успешно выступили на всероссийском турнире

Иван Онищенко завоевал серебро, а Исмаил Ганижев – бронзу.

Боксеры из Тульской области завоевали серебряную и бронзовую медали на прошедшем в Санкт-Петербурге всероссийском турнире среди юниоров, посвященном памяти почетного президента АИБА Николая Никифорова-Денисова.

7 декабря в финальном бою в супертяжелом весе свыше 91 кг Иван Онищенко уступил москвичу Евгению Землякову и занял второе место. В категории до 75 кг Исмаил Ганижев стал третьим. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Всего в ходе соревнований наши боксеры одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

Возглавляли тульскую делегацию в Санкт-Петербурге Евгений Большешапов, Виталий Фархутдинов и Сергей Баранов.

По итогам турнира Иван Онищенко и Исмаил Ганижев завоевали путевки на юниорское первенство России, которое 21 февраля 2020 года стартует в Краснодаре.

Кроме того, наши боксеры получили право выступить в конце января в Комсомольске-на-Амуре на международном турнире.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:55 +2
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