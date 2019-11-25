В Белеве легковушка протаранила железобетонный блок

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Перед этим водитель нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем.

В минувшую пятницу на ул. Советской в Белеве Тульской области столкнулись ВАЗ-21102 и Chery, после чего отечественная легковушка влетела в железобетонный блок.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем «десятки» — он не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28-летний водитель ВАЗа и 25-летняя водитель Chery», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.