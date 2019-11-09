В Богородицке подростки устроили уличные бои из-за девушки

В группе ВКонтакте «Свобода слова Богородицк» было опубликовано шокирующее видео — подростки дерутся на глазах у толпы, вероятно, сверстников. Инцидент случился 8 ноября недалеко от памятника Екатерине II.

Изначально параллельно шли два «боя», но когда в одном выявили «победителя», внимание снимающих оказалось приковано к другой схватке. Пока парни дрались, толпа зрителей (а их было уж точно больше 10), подбадривали «бойцов» нецензурными высказываниями.

Видео есть в распоряжении Myslo, но мы не стали публиковать его из этических соображений.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали корреспонденту Myslo, что все участники драки установлены — ими оказались несовершеннолетние парни. По предварительным данным, конфликт случился из-за девушки. В настоящий момент подростки опрошены. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.