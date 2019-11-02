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В Тульской области внепланово проверят работу охранников в детсадах, школах и больницах
Фото: https://ruposters.ru.

В Тульской области внепланово проверят работу охранников в детсадах, школах и больницах

Такое поручение правоохранителям дал губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин поручил управлению Росгвардии по Тульской области и УМВД региона провести внеплановые проверки в образовательных, медицинских и социальных учреждениях (детских садах, школах, социально-реабилитационных центрах, больницах). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Глава региона подчеркнул, что необходимо строго соблюдать все меры по обеспечению безопасности в учреждениях, в частности, проверить эффективность работы ЧОПов, сотрудников учреждений, в чьи обязанности входят функции охраны территории и помещений, а также провести дополнительный инструктаж сотрудников.
 
Алексей Дюмин постоянно уделяет внимание вопросам безопасности детских и социальных учреждений, массовых мероприятий. А также регулярности и качеству проверок деятельности охранных предприятий в регионе. В дни ноябрьских праздников сотрудники силовых структур проводят дополнительную работу в этом направлении.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:49 0
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