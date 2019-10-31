Напал с ножом на жену и сжег дом: Туляк отправится на 13 лет в колонию строгого режима
Владимир Филатов на суде сказал, что решился на преступления из ревности и попросил прощения.
К счастью, раненой женщине вовремя успели оказать медицинскую помощь, и она осталась жива.
Подробно Myslo писал об этой истории здесь.
Спустя несколько дней Филатов вернулся на место преступления и поджег дом. Повезло, что в тот момент в нем никого не было. Владелице причинен значительный материальный ущерб – свыше 2 млн рублей.
В последующем Филатов украл продукты питания и канистру бензина из дома знакомого и совершил разбойное нападение с незаконным проникновением в дом знакомой ему жительницы деревни Старое Басово.
Филатов был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать 11 октября. Всё это время он скрывался у одного из своих братьев.
Подробнее о задержании опасного подозреваемого здесь.
В ходе судебного разбирательства Филатов полностью признал вину в грабеже и краже, а вот в остальных преступлениях сознался частично. Сам он пояснил, что решился на преступления из чувства ревности и извинился за свои действия.
Ленинский районный суд приговорил Филатова к 13 годам исправительной колонии строгого режима.
Гражданские иски потерпевших частично удовлетворены.