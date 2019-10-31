Напал с ножом на жену и сжег дом: Туляк отправится на 13 лет в колонию строгого режима

Владимир Филатов на суде сказал, что решился на преступления из ревности и попросил прощения.

В среду, 30 октября, Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело Владимира Филатова, обвиняемого в покушении на убийство жены, грабеже, краже, разбое и поджоге дома.

8 сентября 2018 года Филатов напал на жену и нанес ей не менее 19 ударов ножом. Преступника застигла на месте происшествия его теща. Он скрылся, забрав при этом мобильный телефон жены.

К счастью, раненой женщине вовремя успели оказать медицинскую помощь, и она осталась жива.

Подробно Myslo писал об этой истории здесь.

Спустя несколько дней Филатов вернулся на место преступления и поджег дом. Повезло, что в тот момент в нем никого не было. Владелице причинен значительный материальный ущерб – свыше 2 млн рублей.

В последующем Филатов украл продукты питания и канистру бензина из дома знакомого и совершил разбойное нападение с незаконным проникновением в дом знакомой ему жительницы деревни Старое Басово.

Филатов был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать 11 октября. Всё это время он скрывался у одного из своих братьев.

Подробнее о задержании опасного подозреваемого здесь.

В ходе судебного разбирательства Филатов полностью признал вину в грабеже и краже, а вот в остальных преступлениях сознался частично. Сам он пояснил, что решился на преступления из чувства ревности и извинился за свои действия.

Ленинский районный суд приговорил Филатова к 13 годам исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших частично удовлетворены.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.