Футболист молодежки «Арсенала» пропустит 6 матчей за массовую драку в Грозном

На такой же срок дисквалифицированы два игрока «Ахмата».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял ряд решений по итогам матча среди молодежных команд «Ахмат» — «Арсенал». Игра состоялась 26 октября в Грозном. За несколько минут до окончания второго тайма при счете 2:1 в пользу туляков между футболистами команд произошел конфликт, который тут же перерос в массовую потасовку.

За это нарушение Дисциплинарного регламента футболист «Арсенала» Мельников, а также игроки «Ахмата» Денилханов и Хизриев дисквалифицированы на шесть матчей Первенства России среди молодежных команд.

Кроме того, по итогам этого матча «Ахмат» оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков (в матче было два удаления у грозненцев).