Футболист молодежки «Арсенала» пропустит 6 матчей за массовую драку в Грозном
На такой же срок дисквалифицированы два игрока «Ахмата».
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял ряд решений по итогам матча среди молодежных команд «Ахмат» — «Арсенал». Игра состоялась 26 октября в Грозном. За несколько минут до окончания второго тайма при счете 2:1 в пользу туляков между футболистами команд произошел конфликт, который тут же перерос в массовую потасовку.
За это нарушение Дисциплинарного регламента футболист «Арсенала» Мельников, а также игроки «Ахмата» Денилханов и Хизриев дисквалифицированы на шесть матчей Первенства России среди молодежных команд.
Драка на футболе: «Ахмат» - «Арсенал» (молодежные команды) pic.twitter.com/YsK6hiyA8R— Юрий Вильмовский (@Yurok_Texas) October 26, 2019
Кроме того, по итогам этого матча «Ахмат» оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков (в матче было два удаления у грозненцев).