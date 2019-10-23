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В Туле будут судить ОПГ из девяти наркоторговцев

В Туле будут судить ОПГ из девяти наркоторговцев

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более 3 кг наркотических и психотропных веществ.

Девять человек попадут на скамью подсудимых за сбыт наркотиков и психотропных веществ организованной группой, в крупном и особо крупном размере.
 
По версии следствия, преступная группа сформировалась весной 2017 года и действовала до 19 марта 2019 года. Злоумышленники наладили доставку в Тульскую область запрещенных к свободному обороту веществ и размещение их в тайниках-закладках для продажи через интернет.
 
«Всего в рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами установлено и изъято более 3 кг наркотических средств и психотропных веществ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Тульской области обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:30 +6
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