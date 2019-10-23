В Туле будут судить ОПГ из девяти наркоторговцев

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более 3 кг наркотических и психотропных веществ.

Девять человек попадут на скамью подсудимых за сбыт наркотиков и психотропных веществ организованной группой, в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, преступная группа сформировалась весной 2017 года и действовала до 19 марта 2019 года. Злоумышленники наладили доставку в Тульскую область запрещенных к свободному обороту веществ и размещение их в тайниках-закладках для продажи через интернет.

«Всего в рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами установлено и изъято более 3 кг наркотических средств и психотропных веществ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Тульской области обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд.