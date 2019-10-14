16 октября в южной части Тулы будет пониженное давление воды

Это связано с отключением подстанции «Крушма».

В связи с проведением неотложных профилактических восстановительных работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго» 16 октября будет отключена подстанция 110 кВ «Крушма».

Из-за этого с 9.00 до 17.00 в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в п. Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, в п. Скуратово, п. Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.