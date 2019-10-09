В Туле подсудимый обиделся на содержание в клетке и захотел получить компенсацию

Один из членов преступного сообщества, двенадцать членов которого получили на всех 192,5 года лишения свободы, решил взыскать с министерства финансов РФ компенсацию морального вреда. В своем иске мужчина написал, что его неоднократно привозили по различным поводам, в том числе и для рассмотрения уголовного дела, в Советский, Центральный и Пролетарский суды. При этом держали в металлической клетке, что противоречит нормам Конституции РФ и международного права.

«Гражданин просил суд взыскать в его пользу с Министерства Финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 230 000 рублей. Решением Советского районного суда г. Тулы от 25.09.2019 г. в удовлетворении исковых требований Привезенцеву М. Ю. отказано», — сообщила Myslo пресс-секретарь Управления судебного департамента В Тульской области.

Суд мотивировал свое решение тем, что металлические клетки и содержание в них подозреваемых и обвиняемых соответствуют требованиям российского законодательства.

При этом, само по себе нахождение Привезенцева в зале судебного заседания за металлическим ограждением не может расцениваться как унижающее честь и достоинство личности и не является безусловным основанием для признания прав истца нарушенными.

В решении указано, что истец не представил бесспорных и достаточных доказательств.

В частности, что при содержании в металлической клетке ему причинен реальный физический вред, глубокие физические или психические страдания, и это вызвало у него чувства страха, тревоги и собственной неполноценности.

Кроме того, суд не счел доказанным, что в отношении неоднократно осужденного приговорами судов Привезецева, принимались меры по обеспечению безопасности в зале судебных заседаний, которые были чрезмерными и выходили за пределы минимального уровня суровости для целей применения ст. 3 Конвенции.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.