В Туле подсудимый обиделся на содержание в клетке и захотел получить компенсацию
Мужчина потребовал с министерства финансов РФ 230 тысяч рублей.
Один из членов преступного сообщества, двенадцать членов которого получили на всех 192,5 года лишения свободы, решил взыскать с министерства финансов РФ компенсацию морального вреда. В своем иске мужчина написал, что его неоднократно привозили по различным поводам, в том числе и для рассмотрения уголовного дела, в Советский, Центральный и Пролетарский суды. При этом держали в металлической клетке, что противоречит нормам
Конституции РФ и международного права.
«Гражданин просил суд взыскать в его пользу с Министерства Финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 230 000 рублей. Решением Советского районного суда г. Тулы
от 25.09.2019 г. в удовлетворении исковых требований Привезенцеву М. Ю. отказано», — сообщила Myslo пресс-секретарь Управления судебного департамента В Тульской области.
Суд мотивировал свое решение тем, что металлические клетки и содержание в них подозреваемых и обвиняемых соответствуют требованиям российского законодательства.
При этом, само по себе нахождение Привезенцева в зале судебного заседания за металлическим ограждением не может расцениваться как унижающее честь и достоинство личности и не является безусловным основанием для признания прав истца нарушенными.
В решении указано, что истец не представил бесспорных и достаточных доказательств.
В частности, что при содержании в металлической клетке ему причинен реальный физический вред, глубокие физические или психические страдания, и это вызвало у него чувства страха, тревоги и собственной неполноценности.
Кроме того, суд не счел доказанным, что в отношении неоднократно осужденного приговорами судов Привезецева, принимались меры по обеспечению безопасности в зале судебных заседаний, которые были чрезмерными и выходили за пределы минимального уровня суровости для целей применения ст. 3 Конвенции.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что суд вынес приговор преступному сообществу наркоторговцев, члены которого в течение восьми месяцев (с сентября 2011 года по май 2012 года) продавали героин на территории Тульской и Московской областей. Закупив наркотик в Москве, обвиняемые перевозили его в Тулу и распространяли с помощью системы «закладок». При этом часть «товара» продавалась в наркопритонах, организованных дома у двоих подозреваемых.