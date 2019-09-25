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На вопросы читателей Myslo ответит прокурор Зареченского района Тулы

На вопросы читателей Myslo ответит прокурор Зареченского района Тулы

Звоните 26 сентября с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.

Что делать, если работодатель не выплачивает заработную плату? Каков порядок смены управляющей компании? Является ли протокол общего собрания жителей многоквартирного дома официальным документом? Как быть, если не исполняется судебное решение? Куда обращаться, если с банковской карты незаконно списали деньги? 
 
На эти и другие вопросы ответит прокурор Зареченского района, старший советник юстиции Артур Николаевич Зенкин. Звоните 26 сентября с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:04 +2
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