Трамвай и Lexus столкнулись на ул. Советской в Туле

Фото предоставлено очевидцем

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 15 сентября, напротив дома № 4 на ул. Советской в Туле столкнулись трамвай и внедорожник Lexus. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящий момент информации, трамваем управляла 49-летняя женщина, а за рулем иномарки находился 21-летний молодой человек. Пострадавших в результате ДТП нет.