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Трамвай и Lexus столкнулись на ул. Советской в Туле
Фото предоставлено очевидцем

Трамвай и Lexus столкнулись на ул. Советской в Туле

Автоавария произошла вечером в воскресенье.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 15 сентября, напротив дома № 4 на ул. Советской в Туле столкнулись трамвай и внедорожник Lexus. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящий момент информации, трамваем управляла 49-летняя женщина, а за рулем иномарки находился 21-летний молодой человек. Пострадавших в результате ДТП нет.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +2
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