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Туляк пытался убить жену и сжечь дом: дело передано в суд
Фото из архива Myslo.

Туляк пытался убить жену и сжечь дом: дело передано в суд

Мужчина обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Владимира Филатова. Он обвиняется в покушении на убийство, грабеже, поджоге дома, краже и разбое. 

По версии следствия, 8 сентября 2018 года Филатов напал на жену и нанес ей не менее 19 ударов ножом. Преступник, застигнутый на месте происшествия своей тещей, скрылся, забрав при этом мобильный телефон. 

К счастью, раненой женщине вовремя успели оказать медицинскую помощь, она осталась жива. Подробно Myslo писал об этой истории здесь.

Спустя несколько дней Филатов вернулся на место преступления и поджег дом. Повезло, что в тот момент в жилище никого не было. Собственнице причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

В последующем Филатов украл продукты питания из дома знакомого и совершил разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище ранее знакомой ему жительницы деревни Старое Басово.

В отношении обвиняемого заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Филатов был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать 11 октября. Всё это время он скрывался у одного из своих братьев. Подробнее о задержании опасного подозреваемого здесь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:05 +2
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