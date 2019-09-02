На выходных 39 туляков сели за руль в нетрезвом виде

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники тульской Госавтоинспекции с 30 августа по 1 сентября задержали 39 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Уточняется, что 18 из них будут привлечены к ответственности за нетрезвое вождение, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования. Ещё шестеро задержанных оказались рецидивистами – теперь им грозит уголовное наказание. По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

За нетрезвое вождение и отказ от освидетельствования нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении пьяному водителю придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, его могут приговорить к лишению свободы сроком до двух лет.