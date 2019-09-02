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В Чекалине нашли остатки древнего города и стоянки времен неолита

В Чекалине нашли остатки древнего города и стоянки времен неолита

В самом маленьком городе России благоустраивают парковую зону. Работы завершатся в ноябре.

В Чекалине скоро приступят ко второму этапу реализации проекта «Чекалин – маленький центр большого отдыха», в рамках которого в городе благоустраивают парковую зону. С этим проектом Чекалин выиграл грант на федеральном конкурсе создания комфортной городской среды в малых и исторических городах России. Об этом сообщает портал «РосТендер».

На Соборной горе построят крепость, внутри которой расположится парк с ремесленными мастерскими и лавками. Новая лестница будет соединять гору и городскую набережную. В парке начали строить деревянную крепость и башню, прогулочные дорожки и площадку для «богатырских игр». Позже здесь появится часовня, визитер-центр, проходная башня и башня-кафе, смотровая площадка. В зоне отдыха установят скамейки арки-перголы, информационные стенды и детскую площадку.

В Тульской области объявили тендер на выполнение второго этапа работ по благоустройству чекалинского парка. Их стоимость оценивается в 16,9 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимаются до 9 сентября, а 11 сентября выберут победителя. Как ожидается, благоустройство зоны отдыха завершится в ноябре.

Перед началом работ здесь проведут спасательные археологические раскопки сохранных стратифицированных слоев и археологических объектов. На этой территории находится памятник федерального значения – исторический культурный слой города Лихвин 12-17 веков и стоянки времен неолита.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +4
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