Эвакуация здания тульского УМВД: репортаж с учений

Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

Утром 7 августа в УМВД России по Тульской области, которое находится на пр. Ленина в Туле, провели пожарные учения. Всех находившихся в здании сотрудников полиции эвакуировали на улицу.

По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в актовом зале, на втором этаже. В результате возникла угроза распространения огня на смежные помещения и другие этажи. Кроме того, шесть условных пострадавших оказались отрезаны дымом от путей эвакуации. Всех успешно эвакуировали.