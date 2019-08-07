Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.
Эвакуация здания тульского УМВД: репортаж с учений
По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в актовом зале, на втором этаже.
Утром 7 августа в УМВД России по Тульской области, которое находится на пр. Ленина в Туле, провели пожарные учения. Всех находившихся в здании сотрудников полиции эвакуировали на улицу.
По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в актовом зале, на втором этаже. В результате возникла угроза распространения огня на смежные помещения и другие этажи. Кроме того, шесть условных пострадавших оказались отрезаны дымом от путей эвакуации. Всех успешно эвакуировали.
Руслан Гришин, ио замначальника ГУ МЧС России по Тульской области
– Целью учений была тренировка личного состава УМВД на сообщение о пожаре, эвакуация личного состава из здания, порядка применения первичных средств пожаротушения. А также отработка действий личного состава главного управления МЧС России по Тульской области по эвакуации людей из здания, спасению, подача огнетушащих средств в очаг пожара. Цель учений достигнута в полном объеме. Личный состав УМВД и МЧС показал хорошие знания и оперативно-тактические действия. На данное здание предусмотрен ранг пожара №3 – максимальный в Тульской области. Это 14 единиц пожарно-спасательной техники и около 80 человек личного состава.
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