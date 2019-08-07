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Эвакуация здания тульского УМВД: репортаж с учений
Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

Эвакуация здания тульского УМВД: репортаж с учений

По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в актовом зале, на втором этаже.

Утром 7 августа в УМВД России по Тульской области, которое находится на пр. Ленина в Туле, провели пожарные учения. Всех находившихся в здании сотрудников полиции эвакуировали на улицу.
 
По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в актовом зале, на втором этаже. В результате возникла угроза распространения огня на смежные помещения и другие этажи. Кроме того, шесть условных пострадавших оказались отрезаны дымом от путей эвакуации. Всех успешно эвакуировали.
 

Руслан Гришин, ио замначальника ГУ МЧС России по Тульской области

– Целью учений была тренировка личного состава УМВД на сообщение о пожаре, эвакуация личного состава из здания, порядка применения первичных средств пожаротушения. А также отработка действий личного состава главного управления МЧС России по Тульской области по эвакуации людей из здания, спасению, подача огнетушащих средств в очаг пожара. Цель учений достигнута в полном объеме. Личный состав УМВД и МЧС показал хорошие знания и оперативно-тактические действия. На данное здание предусмотрен ранг пожара №3 – максимальный в Тульской области. Это 14 единиц пожарно-спасательной техники и около 80 человек личного состава.
 
 

 

 
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Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 1
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 2
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 3
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 4
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 5
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 6
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 7
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 8
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 9
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 10
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 11
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 12
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 13
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 14
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 15
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 16
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 17
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 18
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 19
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 20
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 21
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 22
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 23
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 24
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 25
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 26
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 27
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 28
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 29
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 30
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 31
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 32
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 33
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 34
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 35
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 36
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 37
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 38
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 39
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 40
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 41
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 42
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 43
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 44
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 45
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 46
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 47
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 48
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 49
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 50
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 51
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 52
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 53
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 54
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 55
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 56
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 57
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 58
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 59
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 60
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 61
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 62
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 63
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 64
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 65
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 66
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 67
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 68
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 69
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 70
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 71
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 72
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 73
Пожарные эвакуировали людей из здания УМВД России по Тульской области, Фото: 74
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:22 0
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