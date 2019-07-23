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Сотрудник Плавской колонии попался на поставке телефонов осужденным и мелком взяточничестве

Сотрудник Плавской колонии попался на поставке телефонов осужденным и мелком взяточничестве

Денег он заработал мало, а вот проблем много.

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 27-летнего сотрудника регионального ФКУ ИК-4 УФСИН России, старшего лейтенанта внутренней службы.

Как сообщалось ранее, ему вменяется два эпизода превышения должностных полномочий и мелкое взяточничество.

По версии следствия, в ноябре 2018 года один из осужденных договорился с сотрудником колонии о покупке и передаче ему мобильников и зарядок к ним. За каждый обещал заплатить по 1000 рублей. В ноябре 2018 года обвиняемый приобрел первый телефон за 9000 рублей и передал осужденному.

Тот за помощь и компенсацию расходов перевел ему 35000 рублей, из которых 25 000 рублей должны были пойти в счет будущих покупок мобильников.

С ноября по декабрь 2018 года сотрудник колонии провез на территорию исправительного учреждения еще 3 мобильных телефона, каждый из них стоил по 20 000 рублей. 

За это он получил взятку в 4000 рублей за пронос и передачу осужденным средств связи.

Весной 2019 года он приготовился переправить в колонию целую партию: 23 исправных мобильных телефона, 23 зарядных устройства, 2 Wi-Fi роутера, 4 сим-карты и батарейку мобильного телефона. Все это он положил на переднее сидение «Газель» собрался было заехать на нем на территорию колонии. Но на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения в ходе досмотра транспортного средства его план был накрыт.

На этапе расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования уголовного дела следователем приняты меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий. На основании ходатайства следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму – 130 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:51 +2
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Плавская колонияФКУ ИК 4УФСИН России по Тульской области

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