Житель Косой Горы продавал в интернете несуществующий автомобиль

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Как только он получал предоплату за машину, тут же прерывал общение с покупателями.

Тульские полицейские выясняют детали преступной деятельности жителя Косой Горы. По предварительным данным, 26-летний безработный мужчина решил заработать, обманывая людей.

Он размещал в интернете объявление о продаже автомобиля, которого в действительности у него нет, и подыскивал покупателей. Жителям различных регионов, выходивших с ним на связь, в качестве предоплаты предлагал перевести ему денежные средства.

После получения денег мошенник прекращал общение.

Поняв, что стали жертвами обмана, потерпевшие обращались в полицию.

- В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили личность и местонахождение злоумышленника, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все эпизоды мошеннических действий задержанного.