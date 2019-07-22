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За выходные в Тульской области в ДТП пострадали двое юных водителей мопедов
Фото УГИБДД по Тульской области.

За выходные в Тульской области в ДТП пострадали двое юных водителей мопедов

Пострадавшие госпитализированы.

В Тульской области за выходные случилось два ДТП с участием несовершеннолетних водителей мопедов.
 
Так, 21 июля в 10.15 на 2-м километре автодороги «Автоподъезд к д. Лукино» в Алексине 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречку и столкнулся с мопедом UM-49, за рулем которого находился 13-летний подросток. С различными травмами парня госпитализировали.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что несовершеннолетний не имеет водительского удостоверения и ездил за рулем с разрешения матери. Мопед не стоит на учете в Госавтоинспекции и не имеет полиса ОСАГО.
 
 

21 июля в 16.05 на 3-м километре автодороги «Крым-Гурово» в Алексине 15-летний парень, управляя мопедом Irbis, по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество двигающемуся по главной автомобилю Honda Civiс, и столкнулся с ним.

Юного водителя госпитализировали. Собственник мопеда устанавливается, сообщается, что несовершеннолетний управлял им без разрешения матери.

 

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей несовершеннолетних водителей велосипедов и мопедов изучить и разъяснить требования Правил дорожного движения своим детям прежде, чем разрешить им самостоятельные поездки на проезжей части или во дворе. 

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью. 

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль.

А именно в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. 

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем, не достигшим возраста привлечения к административной ответственности (до 16 лет), в соответствии с ч.3 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении прекращается только после применения мер обеспечения, необходимых для пресечения противоправного действия, то есть после отстранения вышеуказанного лица от управления транспортным средством и задержания данного транспортного средства.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 +1
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