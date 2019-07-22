За выходные в Тульской области в ДТП пострадали двое юных водителей мопедов

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области за выходные случилось два ДТП с участием несовершеннолетних водителей мопедов.

Так, 21 июля в 10.15 на 2-м километре автодороги «Автоподъезд к д. Лукино» в Алексине 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречку и столкнулся с мопедом UM-49, за рулем которого находился 13-летний подросток. С различными травмами парня госпитализировали.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что несовершеннолетний не имеет водительского удостоверения и ездил за рулем с разрешения матери. Мопед не стоит на учете в Госавтоинспекции и не имеет полиса ОСАГО.