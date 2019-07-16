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В Плавске 19-летний угонщик испугался наказания и сжег машину

В Плавске 19-летний угонщик испугался наказания и сжег машину

Таким образом он хотел сбить следствие со следа.

В начале июля в овраге недалеко от одной из деревень обнаружена сожжённой машина ВАЗ-2115. Полицейскими предварительно установлено, что к этому причастен 19-летней местный житель. 

Безработный подозреваемый похитил транспортное средство, после чего, вероятно, испугавшись наказания, сжёг его. Таким образом он хотел сбить следствие со следа.

Полицейские сумели восстановить предположительную картину происшествия и выяснить личность злоумышленника. Сейчас в отделе полиции продолжают работу по установлению всех деталей противоправной деятельности мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:32 0
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