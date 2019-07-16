В Плавске 19-летний угонщик испугался наказания и сжег машину
Таким образом он хотел сбить следствие со следа.
В начале июля в овраге недалеко от одной из деревень обнаружена сожжённой машина ВАЗ-2115. Полицейскими предварительно установлено, что к этому причастен 19-летней местный житель.
Безработный подозреваемый похитил транспортное средство, после чего, вероятно, испугавшись наказания, сжёг его. Таким образом он хотел сбить следствие со следа.
Полицейские сумели восстановить предположительную картину происшествия и выяснить личность злоумышленника. Сейчас в отделе полиции продолжают работу по установлению всех деталей противоправной деятельности мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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