В Плавске 19-летний угонщик испугался наказания и сжег машину

В начале июля в овраге недалеко от одной из деревень обнаружена сожжённой машина ВАЗ-2115. Полицейскими предварительно установлено, что к этому причастен 19-летней местный житель.

Безработный подозреваемый похитил транспортное средство, после чего, вероятно, испугавшись наказания, сжёг его. Таким образом он хотел сбить следствие со следа.

Полицейские сумели восстановить предположительную картину происшествия и выяснить личность злоумышленника. Сейчас в отделе полиции продолжают работу по установлению всех деталей противоправной деятельности мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.