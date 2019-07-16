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Восточный обвод: новый импульс для развития Тулы

Восточный обвод: новый импульс для развития Тулы

В Туле продолжается реализация одного из самых долгожданных дорожных проектов.

На юго-востоке оружейной столицы полным ходом идет строительство второй очереди Восточного обвода.

Ремонтные работы предполагают расширение существующего путепровода протяженностью более 1900 метров. Строительство затронет как дорожное полотно, так и мосты, и железнодорожные пути. На данный момент дорожники проводят земляные работы, масштабная же стройка здесь развернется в 2020 году. Построены будут две полосы шириной 9 метров с разделительной полосой и тротуаром шириной 4,5 метров.

Восточный обход изначально планировался как четырехполосный, а строительство второй очереди должны были начать в 2013 году, однако работа остановилась из-за нехватки средств. Позже снова вернулись к данному вопросу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству транспорта начать строительство до 1 июня 2019 года. В течение этого года должны быть проведены все подготовительные работы.

Работы на Восточном обводе идут в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. В текущем году в рамках подготовки к юбилею также будут приведены в порядок 14 исторических зданий. Помимо ремонта и реставрации объектов проводятся работы по благоустройству исторических центров малых городов, чистке водоемов и обустройству набережных.

«Все работы ведутся качественно и в установленные сроки. Мы уверены, что в 2020 году мы достойно отпразднуем юбилей, и, надеемся, при участии руководителей высшего звена», – сообщил Дюмин.

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сегодня, в 18:33 0
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