В жилом дворе в центре Тулы найдена граната

8 июля в Туле во дворе дома №12 по улице Пирогова при уборке территории мужчина обнаружил гранату. Сообщение об этом поступило в полицию в 19.50.

– На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Ввиду того, что предмет мог представлять реальную угрозу для жизни граждан, было решено эвакуировать жильцов дома, — сообщил Myslo руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Правоохранители оцепили близлежащую территорию, а сотрудники ГИБДД перекрыли часть улицы Пирогова.

На место происшествия прибыли взрывотехники экстренной службы и обезвредили опасный предмет. Найденный боеприпас оказался гранатой Ф-1 времен Великой Отечественной войны.