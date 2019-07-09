новости
новости
Регистрация
В жилом дворе в центре Тулы найдена граната

В жилом дворе в центре Тулы найдена граната

Жильцов дома эвакуировали.

8 июля в Туле во дворе дома №12 по улице Пирогова при уборке территории мужчина обнаружил гранату. Сообщение об этом поступило в полицию в 19.50.

– На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Ввиду того, что предмет мог представлять реальную угрозу для жизни граждан, было решено эвакуировать жильцов дома, — сообщил Myslo руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Правоохранители оцепили близлежащую территорию, а сотрудники ГИБДД перекрыли часть улицы Пирогова.

На место происшествия прибыли взрывотехники экстренной службы и обезвредили опасный предмет. Найденный боеприпас оказался гранатой Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:14 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
найдена гранатаполициявзрывотехники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020
Тульские триатлонисты – кандидаты для участия в Паралимпиаде-2020
Жительница Тульской области заплатила за несуществующий iPhone
Жительница Тульской области заплатила за несуществующий iPhone
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.