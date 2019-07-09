Жительница Тульской области заплатила за несуществующий iPhone

Фото из архива Myslo.

В Алексинском районе в полицию обратилась 19-летняя жительница райцентра. Она сообщила, что планировала купить седьмой iPhone, нашла в соцсетях продавца и перевела ему 5000 рублей. Телефон девушка не получила, а деньги потеряла – продавцом оказался мошенник.

Другой мошенник обманул на днях пожилую жительницу поселка Ленинский. Она лишилась 32 тысяч рублей, поверив мошеннику, который обещал ей заменить электропроводку. Пенсионерка внесла аванс за работу и материалы, но, получив деньги, злоумышленник ушел и больше не вернулся.

Попался на уловку мошенника и житель Новомосковска. Он планировал стать счастливым обладателем металлодетектора. На сайте бесплатных объявлений нашел нужный и перевел на карту мошенника 5 тысяч 890 рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и отвечать на сообщения.

«По этим фактам в полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий. В частности, стражи порядка проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленников и ещё раз напоминают жителям региона о бдительности», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.