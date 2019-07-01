В Туле до 20 августа частично перекроют улицу Оборонную

Одну из главных городских артерий отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтировать будут дорожное покрытие от ул. Советской до Новомосковского шоссе. На время проведения ремонта отдельные участки будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта. Работы пройдут поэтапно на трёх участках:

от ул. Советской до ул. Колетвинова (с возможностью проезда через ул. Войкова),

от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через ул. Тимирязева),

от ул. Л. Толстого до ул. Кауля (с возможностью проезда через ул. П. Алексеева).

Ремонт на первом участке стартует в ночь с 3 на 4 июля. Проезд автомобильного транспорта на ремонтируемом участке будет невозможен. Срок ремонта каждого участка – порядка 14 дней. Полностью ул. Оборонную откроют для транспорта с 20 августа.