На улице Жуковского в Туле рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть

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Движение перекрыто на участке ул. Жуковского от ул. Л.Толстого до ул. Гоголевской.

По словам очевидцев, огромный сук американского клена упал на дорогу около 10.40 утра в среду, 12 июня.

Пострадал один из припаркованных вдоль улицы автомобилей. Сейчас на месте находится служба спасения, по словам сотрудников МЧС, дерево с дороги уберут после того, как происшествие будет зафиксировано сотрудниками полиции.

UPD: Как сообщили в администрации Тулы, упавшее дерево распилят и уберут к 13.00.