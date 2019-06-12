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На улице Жуковского в Туле рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть
Фото автора.

На улице Жуковского в Туле рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть

Движение перекрыто на участке ул. Жуковского от ул. Л.Толстого до ул. Гоголевской.

По словам очевидцев, огромный сук американского клена упал на дорогу около 10.40 утра в среду, 12 июня.

Пострадал один из припаркованных вдоль улицы автомобилей. Сейчас на месте находится служба спасения, по словам сотрудников МЧС, дерево с дороги уберут после того, как происшествие будет зафиксировано сотрудниками полиции.

UPD: Как сообщили в администрации Тулы, упавшее дерево распилят и уберут к 13.00.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:59 +3
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