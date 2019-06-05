Администрация Тулы: опасный люк на улице Пузакова закрыли

Блог об открытом люке туляк разместил в рубрике «Народный журналист» на Myslo.

4 мая в блоге «Народный журналист» пользователь Yur76 пожаловался на открытый люк на улице Пузакова, 13. Сам пост можно посмотреть и прокомментировать здесь.

Туляк решил написать об открытом люке на сайт «Открытый регион», но ему это не удалось: оказывается, чтобы поместить сообщение в определенную категорию, заявитель должен знать, какой именно колодец открыт — канализационный или нет. Жалоба не прошла, о чем туляку ответил с «Открытого региона» глава Заречья.

Зато свои плоды принес пост в «Народном журналисте» на Myslo. Сегодня администрация города сообщила редакции, что по сообщению на нашем портале опасный люк закрыли.

Есть жалоба? Хотите результата? Пишите в блог «Народный журналист», то есть прямо сюда. Оформить пост просто: достаточно зарегистрироваться на портале либо войти через свой аккаунт в любой соцсети.

Также пожаловаться или рассказать о чем-либо важном для вас вы можете в наших группах:

ВКонтакте

на Фейсбуке

в Одноклассниках

в Инстаграме