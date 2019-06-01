На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ

Фото и видео Сергея Старикова

В результате ДТП пострадал один человек

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером, 1 июня, на пересечении ул. Курковой и ул. Арсенальной в Туле столкнулись ВАЗ-21099 и Chevrolet Lacetti. По словам участников ДТП, причиной автоаварии стало то, что следовавший по ул. Арсенальной водитель Chevrolet не пропустил ехавший по ул. Курковой ВАЗ.

В результате происшествия пострадала и была доставлена в больницу, по предварительным данным, пассажирка отечественной легковушки. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.