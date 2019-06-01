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На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ
Фото и видео Сергея Старикова

На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ

В результате ДТП пострадал один человек

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером, 1 июня, на пересечении ул. Курковой и ул. Арсенальной в Туле столкнулись ВАЗ-21099 и Chevrolet Lacetti. По словам участников ДТП, причиной автоаварии стало то, что следовавший по ул. Арсенальной водитель Chevrolet не пропустил ехавший по ул. Курковой ВАЗ.
 

 
В результате происшествия пострадала и была доставлена в больницу, по предварительным данным, пассажирка отечественной легковушки. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 1
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 2
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 3
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 4
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 5
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 6
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 7
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 8
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 9
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 10
На ул. Курковой в Туле Chevrolet протаранил ВАЗ, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 22:46 +9
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