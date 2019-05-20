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В полуфинал «Оружейной лиги» КВН прошли владимирская и две тульских команды
Фото Анастасии Пановой. Группа ВКонтакте "Оружейная лига" МС КВН в городе Туле".

В полуфинал «Оружейной лиги» КВН прошли владимирская и две тульских команды

Это «Заряд», «Рожала, знаю!», «Идеально».

19 мая в Туле в Городском концертном зале состоялся первый четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН. За выход в 1/2 сражались семь команд: «Идеально» (Тула), «Другая жизнь» (Алексин), «Дикие чайки» (Тула), «Заряд» (Владимир), «Рожала, знаю!» (Тула), «ЯсноПонятно» (Калуга), «Волосы недорого» (Калуга).

Выступления КВНщиков оценивало опытное жюри: Руслан Новиков (КВН «Будем дружить семьями»), Екатерина Иванова (КВН «Сборная бывших), Илья Тихомиров (начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике), Константин Белевцев (создатель YouTube канала Crafty Sound), Манучар Пипия (мастер спорта по кикбоксингу, обладатель кубка мира).

В итоге первыми участниками полуфинала стали команды «Заряд», «Рожала, знаю!» и «Идеально».

Второй четвертьфинал состоится 26 мая в 17.00. Выступят «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Решка» (Орел), «Ваши финансы» (Тула), «Сделано по ГОСТу» (Калуга), «КиС» (Тула), «Сборная волонтеров Тулы», «Сборная азербайджанцев» (Омск), «Новые ГРУЗИНЫ» (Москва).

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Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 1
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 2
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 3
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 4
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 5
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 6
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 7
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 8
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 9
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 10
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 11
Первый четвертьфинал "Оружейной лиги" КВН, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +1
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