Тульский «Арсенал» установил новый рекорд

Фото из архива Myslo.

Этот сезон стал самым успешным в истории тульского футбола. Год назад «Арсенал» в чемпионате России стал седьмым, а уже сейчас команда Игоря Черевченко гарантировала себе как минимум шестое место. Кроме того, не будем забывать и об успехе в Кубке России — оружейники впервые дошли до полуфинала.

Среди достижений сезона — продолжающаяся 11-матчевая беспроигрышная серия в весенних турах Премьер-лиге и впечатляющая серия из 578 минут без пропущенных мячей.

Еще один важный момент: троих футболистов «Арсенала» включили в расширенный список сборной России — Максима Беляева, Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева.

Сегодня, 19 мая, оружейники сыграют с одной из самых атакующих команд чемпионата России — «Краснодаром». Футболисты в этом сезоне забили 51 мяч. Как подопечные Черевченко будут сдерживать атаки соперника, узнаем совсем скоро.