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Тульский «Арсенал» установил новый рекорд
Фото из архива Myslo.

Тульский «Арсенал» установил новый рекорд

Команда гарантировала себе шестое место в Премьер-лиге.

Этот сезон стал самым успешным в истории тульского футбола. Год назад «Арсенал» в чемпионате России стал седьмым, а уже сейчас команда Игоря Черевченко гарантировала себе как минимум шестое место. Кроме того, не будем забывать и об успехе в Кубке России — оружейники впервые дошли до полуфинала.

Среди достижений сезона — продолжающаяся 11-матчевая беспроигрышная серия в весенних турах Премьер-лиге и впечатляющая серия из 578 минут без пропущенных мячей.

Еще один важный момент: троих футболистов «Арсенала» включили в расширенный список сборной России — Максима Беляева, Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева.

Сегодня, 19 мая, оружейники сыграют с одной из самых атакующих команд чемпионата России — «Краснодаром». Футболисты в этом сезоне забили 51 мяч. Как подопечные Черевченко будут сдерживать атаки соперника, узнаем совсем скоро.

Игра состоится в 16.30 на Центральном стадионе. Приходите поддержать «Арсенал»!

Сюжет: Арсенал
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