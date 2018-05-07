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Туляк держал в заложниках ребенка: видео штурма ОМОН
Кадр из видео.

Туляк держал в заложниках ребенка: видео штурма ОМОН

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Myslo сообщал, что 30-летний житель села Хрущёво удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал ее убить. На место происшествия прибыли правоохранители.

С мужчиной, предположительно находившимся в состоянии наркотического опьянения, полицейские вели переговоры, однако он на контакт не пошел.

Силовики приняли решение провести операцию по освобождению ребенка силами бойцов ОМОНа и СОБРа. В распоряжении Myslo оказалось видео захвата преступника. 

Сейчас маленькая девочка в безопасности, ее жизни ничто не угрожает. Злоумышленник был ранен и обезврежен.

Причиной произошедшего стала семейная ссора: после перепалки с женой мужчина приставил нож к горлу ребенка и потребовал, чтобы супруга вернулась к нему. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника», проводятся необходимые следственные действия.

сегодня, в 23:02 0
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