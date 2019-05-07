Названы вакансии с зарплатой более 200 тысяч в Туле
Роструд создал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для каждого региона России.
Посмотреть самые крутые вакансии по Тульской области можно здесь.
Также в Роструде сообщили, что помимо наиболее высокооплачиваемых вакансий можно ознакомиться и с наиболее востребованными специальностями в каждом конкретном регионе. Выборка осуществляется на основании данных «Работы в России» по числу актуальных предложений трудоустройства в той или иной сфере деятельности.
Так, в Тульской, Костромской областях среди наиболее востребованных — швеи, в Хабаровском крае и Амурской области не хватает монтажников, в Волгоградской и Самарской областях — овощеводов.
На портале «Работа в России» собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Здесь можно также получить информацию о стоимости съемного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и других объектов инфраструктуры.
В настоящее время на портале представлено более 1,4 млн вакансий, в том числе более 86 тысяч, подходящих для инвалидов.