Названы вакансии с зарплатой более 200 тысяч в Туле

Фото pixabay.com. По информации пресс-службы Роструда.

В Роструде рассказали о новом функционале портала « Работа в России ». Это государственная база вакансий, в которой собраны актуальные предложения трудоустройства. Теперь пользователи портала смогут ознакомиться c наиболее привлекательными в части размера заработной платы вакансиями в своем регионе.

Топ-5 таких предложений формируется на основании данных, которые представлены на «Работе в России», и обновляется ежедневно в режиме онлайн.

Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересовавшую его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик.

Посмотреть самые крутые вакансии по Тульской области можно здесь

На момент публикации материала топ-5 по нашему региону выглядел так:

Также в Роструде сообщили, что помимо наиболее высокооплачиваемых вакансий можно ознакомиться и с наиболее востребованными специальностями в каждом конкретном регионе. Выборка осуществляется на основании данных «Работы в России» по числу актуальных предложений трудоустройства в той или иной сфере деятельности.

Так, в Тульской, Костромской областях среди наиболее востребованных — швеи, в Хабаровском крае и Амурской области не хватает монтажников, в Волгоградской и Самарской областях — овощеводов.

для справки

На портале «Работа в России» собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Здесь можно также получить информацию о стоимости съемного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и других объектов инфраструктуры.

В настоящее время на портале представлено более 1,4 млн вакансий, в том числе более 86 тысяч, подходящих для инвалидов.