Туляк хранил дома и в гараже боеприпасы

Пролетарский районный суд Тулы признал виновным 33-летнего мужчину в ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Суд установил, что туляк незаконно хранил в квартире на ул. Вильямса и в гараже, расположенном в гаражном кооперативе на ул. Бондаренко, взрывчатое вещество — смесь бездымных порохов — массой 21 г, а также 101 самодельно снаряженный 9-мм патрон к пистолету конструкции Макарова. 22 января 2019 года сотрудники УФСБ России по Тульской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъяли опасные находки.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год в колонии-поселении со штрафом в размере 20 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.