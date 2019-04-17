Жители тульской многоэтажки: «Мы вынуждены платить деньги УК, которая не работает»

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 125 по ул. Ложевой в Туле. Они утверждают, что ГЖИ поставила их в почти безвыходную ситуацию с обслуживанием дома.

Елена Носова - С 2015 года наш дом находился в управлении УК «Тульское УЖКХ», — рассказывает председатель совета дома Елена Носова. — Но вот уже год управляющая компания плохо справляется со своими обязанностями: работы по ремонту подъезда приостановились, а уборка проводится только после наших жалоб. Испортилось и обслуживание лифтов, УК сменила обслуживающую компанию и отключила диспетчерскую связь внутри кабины, так что теперь при поломках лифта мы можем звонить только в единую диспетчерскую по телефону, которая игнорирует наши заявки в течение нескольких дней.



По словам жителей, дворника возле дома не видели уже очень давно.

Конечно, такое положение дел жителей не устраивает, и вот уже почти год они ведут с управляющей компанией настоящую войну.

- Мы писали жалобы куда только можно: главе администрации Тулы, на горячую линию губернатора и в Государственную жилищную инспекцию Тульской области, — поясняет Елена Носова. — С управляющей компанией мы несколько месяцев взаимодействуем только так: мы пишем жалобу, ГЖИ выходит на место, фиксирует нарушения, дает предписание. В лучшем случае компания после жалобы уберется один раз, и то не всегда. Целый год мы «варились» в этой переписке, но никаких дел не происходило. В очередном ответе на жалобу в ГЖИ нам посоветовали сменить управляющую компанию.

Жители воспользовались этим правом, но всё оказалось не так просто. В феврале собственники дома провели собрание, на котором почти единогласно решили с 1 апреля расторгнуть договор с предыдущей управляющей компанией и выбрать новую.

- Мы надеялись, что в доме и во дворе наконец-то настанет порядок, — говорит Елена. — Но каково же было наше удивление, когда 15 марта выбранной нами УК пришло письмо о том, что в ГЖИ рассмотрение вопроса о переходе нашего дома приостановлено на 30 дней. Без объяснения причин. Хотя мы провели собрание по всем правилам и вовремя отвезли документы. То есть еще минимум месяц, до 1 мая, нам нужно платить деньги старой управляющей компании, которая не выполняет своих обязательств. Мало того, что наш дом зарастет в грязи, так еще и жители будут платить за это деньги. Разве это справедливо?



Лифты в доме часто ломаются, а ремонтники приходят спустя несколько дней, после десятков звонков собственников. Жители вынуждены подниматься на 10-й этаж пешком.

Ситуацией возмущены все жители дома № 125 по ул. Ложевой:

Нина Ходакова - Чистота в доме не поддерживается, пол в подъезде моют максимум раз в месяц. Мы просто утонули в грязи, а зимой еще и в снегу на улице, потому что дороги тоже не чистились, — рассказывает Нина Ходакова. — И самое неприятное, что на это бездействие нельзя пожаловаться так, чтобы это привело к реальному результату.

Елена Ястребова - Обидно, что каждый месяц мы платим деньги, — говорит Елена Ястребова. — И еще опасаемся, перечисляется ли наша оплата ресурсникам, а то как бы потом у нашего дома не появились долги. От управляющей компании с таким отношением к жителям можно ожидать чего угодно.

позиция гжи

Мы попросили Государственную жилищную инспекцию прокомментировать сложившуюся ситуацию. На вопросы Myslo ответил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.

Как проходит проверка документов собрания собственников?

Леонид Ивченко - Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта определены приказом Минстроя от 25 декабря 2015 года № 938/пр. Рассмотрение заявления ГЖИ не может превышать 10 рабочих дней с момента поступления документов (пункт 4 Порядка).

Почему могут приостановить рассмотрение заявления о переходе в другую УК?

- Основания для приостановления рассмотрения также установлены в Правилах. Сюда относятся недостоверные или противоречащие сведения в документах, представленных заявителем, поступление в десятидневный срок в ГЖИ заявления от другого лицензиата в отношение этого же многоквартирного дома, а также отсутствие заявления о прекращении, расторжении договора управления многоквартирным домом от иного заявителя. Подробнее об этом в пункте 10 Порядка.

В случае принятия решения о приостановлении срок рассмотрения заявления продлевается не более чем на 30 рабочих дней.

Приостановление рассмотрения заявления собственников дома № 125 по ул. Ложевой было принято инспекцией в связи с отсутствием заявления от предыдущей УК о прекращении договора управления.

Могут ли собственники вернуть деньги за содержание жилья, если управляющая компания не выполняет своих обязательств?

- По закону, в случаях оказания услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, органы управления ТСЖ или управляющая компания обязаны снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Уменьшение платы происходит в порядке, установленном правилами. (п. 6, п. 15 постановления Правительства Р. Ф. от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме …»).

Для перерасчета факты недоработки УК должны быть отражены в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва работ. Именно этот акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание жилья.

Акт нарушения качества составляется в соответствии с разделом X постановления Правительства Р. Ф. от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам …».

Перерасчет производится на основании актов выполненных работ или услуг, подписанных жителями только на дату проведения соответствующего вида работ или услуг.