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На дорогах Тульской области поймали 8 нелегальных перевозчиков

На дорогах Тульской области поймали 8 нелегальных перевозчиков

Факт отсутствия специальной лицензии у водителя является административным правонарушением.

Полицейскими в Тульской области продолжается работа по выявлению «нелегальных перевозчиков». Цель мероприятий – обеспечение безопасности пассажироперевозок.

«Ежедневно полицейскими фиксируются деяния, связанные с противоправным оказанием услуг по перевозке граждан. Факт отсутствия специальной лицензии у водителя является административным правонарушением. В этом случае пассажирам не может быть обеспечена безопасность во время поездки», – сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области.

За минувшие сутки полицейскими выявлено 8 случаев незаконных перевозок, среди которых и факты поездок в автомобилях такси.

Мероприятия по пресечению нарушений законодательства идут в ежедневном режиме.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:29 +1
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