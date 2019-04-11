На дорогах Тульской области поймали 8 нелегальных перевозчиков

Полицейскими в Тульской области продолжается работа по выявлению «нелегальных перевозчиков». Цель мероприятий – обеспечение безопасности пассажироперевозок.

«Ежедневно полицейскими фиксируются деяния, связанные с противоправным оказанием услуг по перевозке граждан. Факт отсутствия специальной лицензии у водителя является административным правонарушением. В этом случае пассажирам не может быть обеспечена безопасность во время поездки», – сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области.

За минувшие сутки полицейскими выявлено 8 случаев незаконных перевозок, среди которых и факты поездок в автомобилях такси.

Мероприятия по пресечению нарушений законодательства идут в ежедневном режиме.