В Монастырщино открылась выставка пейзажей Куликова Поля, снятых с квадрокоптера

Фото предоставлены пресс-службой музейно-мемориального комплекса «Куликово Поле».

Выставка позволит с нового ракурса взглянуть на любимые места Первого ратного поля России. В экспозиции Музейного комплекса села Монастырщино представлено 10 фотографий святынь, памятников мемориалов Монастырщины, Красного холма, Епифани и фотографии нового Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Панорамные снимки сделаны исключительно при помощи квадрокоптеров. По словам Романа Солопова, техническое средство он выбрал для смены перспективы.

Тульский фотограф и сотрудник музея-заповедника Роман Солопов.

- С высоты человеческого роста степные просторы воспринимаются особо. Все достаточно локально и даже горизонт находится ближе к наблюдателю. Степь начинает открываться в момент движения к горизонту. Так, к примеру, ее мог бы увидеть всадник, пустивший галопом резвую монгольскую лошадь. Такой она предстает, если гнать на автомобиле… Но фотографии такого рода динамизм степи не доступен чисто технически. И я решил попробовать поднять точку съемки над полем. Мы не летаем с птицами, им доступен совсем другой обзор. Мы открываем свою куликовскую степь, ее современные святыни, чувствуем ее масштабность и динамизм, проникаясь безграничным духом свободы.

Всего в фотопроект вошло 25 работ. В течение года выставка в полном составе объедет несколько музеев Тульской области, а в селе Монастырщино уникальные снимки можно будет увидеть до конца августа.

Вход на выставку свободный.