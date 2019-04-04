Фото: https://vk.com/tulazest
Очевидцы: Огонь от горящей на ул. Ложевой травы подбирается к автозаправке
На месте происшествия работают пожарные.
Как сообщил Myslo очевидец, между домами на ул. Калинина и ул. Песчаной в Туле загорелась сухая трава. Фронт огня растянулся на 80-100 метров, и пламя близко подошло к автозаправке, которая находится на ул. Ложевой.
На момент публикации новости на месте происшествия работал пожарный расчет.
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