Доверчивая тулячка перевела мошенникам 102 тысячи рублей

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Недавно жительница нашего города стала жертвой мошенников. Как рассказала потерпевшая полиции, сначала ей на мобильный телефон пришло сообщение о якобы пополнении счета. После этого ей позвонил человек, который сказал, что это были ошибочный перевод, и попросил вернуть деньги.

– Потерпевшая не убедилась в факте пополнения счета и не проверила баланс, а также не обратила внимания, что уведомление, пришедшее на телефон, не содержит данных, обязательных при подобной рассылке, — отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В итоге женщина выполнила просьбу собеседника и перевела на указанный во время разговора телефонный номер 102 тысячи рублей. Когда обман раскрылся, потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, личности и другие данные подозреваемых. Полицейские напоминают о важности проверки всей информации о необходимости под различными предлогами направить ту или иную сумму.