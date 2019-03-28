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Доверчивая тулячка перевела мошенникам 102 тысячи рублей
Фото: pressa40.ru

Доверчивая тулячка перевела мошенникам 102 тысячи рублей

Полиция пытается найти злоумышленников.

Недавно жительница нашего города стала жертвой мошенников. Как рассказала потерпевшая полиции, сначала ей на мобильный телефон пришло сообщение о якобы пополнении счета. После этого ей позвонил человек, который сказал, что это были ошибочный перевод, и попросил вернуть деньги.
 
– Потерпевшая не убедилась в факте пополнения счета и не проверила баланс, а также не обратила внимания, что уведомление, пришедшее на телефон, не содержит данных, обязательных при подобной рассылке, — отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В итоге женщина выполнила просьбу собеседника и перевела на указанный во время разговора телефонный номер 102 тысячи рублей. Когда обман раскрылся, потерпевшая обратилась в полицию.
 
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, личности и другие данные подозреваемых. Полицейские напоминают о важности проверки всей информации о необходимости под различными предлогами направить ту или иную сумму.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:28 +3
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