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Перестановки в Тульской облдуме: зампреда Алексея Лебедева досрочно освободили от должности

Перестановки в Тульской облдуме: зампреда Алексея Лебедева досрочно освободили от должности

Вместо него заместителем председателя Тульской областной Думы избран Юрий Моисеев.

Сегодня 28 марта, депутаты Тульской облдумы тайным голосованием единогласно досрочно освободили от должности зампреда облдумы коммуниста Алексея Лебедева. Сам Лебедев назвал этот шаг «политической расправой». К слову, должность заместителя председателя «регионального парламента» — оплачиваемая.

Вместо Лебедева предложили лишь одну кандидатуру — депутата Юрия Моисеева, тоже коммуниста, недавно исключенного из партии после заявлений об Алексее Лебедеве.

Поэтому сегодня депутаты голосовали «за» или «против» одной кандидатуры. Приняли единогласно. С 10 апреля заместителем председателя Тульской областной Думы стал Юрий Моисеев. Напомним, он уже был зампредом в Тульской облдуме предыдущего созыва.

- Уверен, что, находясь на этой высокой должности, я буду полезен жителям Тульской области. Как депутат, я буду выполнять все взятые на себя обязательства. Избиратели знают меня не по громким митингам, а по реальным делам. Также хочу отметить, что, несмотря ни на что я в душе остаюсь коммунистом, — сказал Юрий Моисеев.

 

 

сегодня, в 12:37 −2
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Люди
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Тульская область

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