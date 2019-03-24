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Игроков тульского «Дозора» приняли за воров и забрали в полицию
Фото и видео Сергея Старикова

Игроков тульского «Дозора» приняли за воров и забрали в полицию

Задержанной группе повезло отделаться объяснениями и, наверное, проваленным в этот раз игровым заданием.

В ночь на 24 марта охрана Тульского комбайнового завода заметила по камерам видеонаблюдения, что в одно из зданий, фасад которого выходит на ул. Щегловская Засека, через окно проникла группа людей. Сотрудники вызвали полицию, прыгнули в свой УАЗ — «буханку» и помчали ловить злодеев.
 
Внутри помещения нашли почти два десятка человек, в основном одетых в костюмы-горки и камуфляж. У многих были налобные фонарики. Но, это оказались не преступники, а одна из команд популярной ночной игры поискового формата «Дозор».
 

 
После небольшого разбирательства на месте всей группе наконец разрешили выйти из здания. Полицейские пересчитали людей и, предварительно записав номера их автомобилей, скомандовали всем следовать в УМВД России по г. Туле на ул. Шухова.
 
Задержанной группе «дозорных» повезло отделаться объяснениями в отделе полиции и, наверное, проваленным в этот раз игровым заданием. По нашей информации молодых людей отпустили без особенных последствий, предварительно напомнив, что влезать в чужие охраняемые объекты - чревато.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:59 +14
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